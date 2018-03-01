Володимир Буряк: «Ми зможемо розпочати виділення земельних ділянок учасникам АТО»

На сесії планується затвердити детальні плани двох територій міста. Це вже у найближчий час дасть можливість розпочати виділяти земельні ділянки у Запоріжжі учасникам АТО та сім’ям загиблим. Про це заявив на початку засідання сесії міський голова Володимир Буряк.
На розгляд сесії винесено перші два детальних плани території міста Запоріжжя, де можна буде виділяти ділянки для «атовців». В районі Донецького шосе, вул. Етюдної та в районі вул. Військбуд.
– Прийняття цих рішень дозволить створеній нами комісії розглядати питання щодо виділення конкретних ділянок учасникам АТО та сім’ям загиблих, – сказав Володимир Буряк.
В першу чергу це стосується ділянки в районі Військбуду. Тут передбачено 395 земельних ділянок, які зможуть отримати воїни АТО та сім’ї загиблих. Підкреслимо, це лише одна ділянка, де в обласному центрі планується виділяти землю «атовцям».