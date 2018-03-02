2 березня о 13:00 відбудеться нагородження переможців Місячника безпеки життєдіяльності.

2 березня о 13:00 в актовій залі Головного управління ДСНС України у Запорізькій області відбудеться нагородження переможців у різних номінаціях Місячника безпеки життєдіяльності. У заході візьмуть участь представники ДСНС України, Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Групи компаній Фокстрот, ДПТ України у Запорізькій області.
Під час заходу пройде «Урок безпеки» для учнів місцевих шкіл. Участь у програмі візьме команда ДЮП «Лицарі вогню» ЗЗОШ №15 та команда Всеукраїнського дитячого громадського руху «Школа безпеки» ЗНВК «Запорізька січ».
Адреса місця проведення: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65
Контактна особа: Цівірко Юлія 097-430-98-65.
Акредитація журналістів триває до 11:00 2 березня за телефоном прес-служби ГУ ДСНС України у Запорізькій області (061) 787-94-83.