Юліана Козаченко: “На забезпечення соціальних та пенсійних виплат запорізькі платники направили понад мільярд гривень ЄСВ”

За два місяці 2018 року роботодавці Запорізького регіону сплатили більш ніж мільярд гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з минулорічними показниками забезпечено зростання на понад 270 мільйонів.
Найбільший рівень відрахувань ЄСВ зафіксовано у м. Запоріжжя – майже 557 мільйонів, платники м. Енергодар перерахували 109 мільйонів, Мелітопольського район у – 91,7 мільйона, Бердянського – 63 мільйони.
Керівник фіскальної служби області зазначила, що зростання надходжень ЄСВ, які зумовлені підвищенням заробітних плат та легалізацією трудових доходів, є додатковим джерелом забезпечення соціальних гарантій.
Нагадаємо, суми єдиного соціального внеску зараховуються до Пенсійного та соцфондів для відповідних виплат. Підприємства, приватні підприємці, самозайняті особи, які використовують працю найманих працівників, перераховують до бюджету ЄСВ за ставкою 22 відсотки. Мінімальний страховий внесок для підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, становить 819,06 гривні. Також у сплаті єдиного соцвнеску для певних категорій передбачені пільги та зменшені ставки.
Головне управління ДФС у Запорізькій області