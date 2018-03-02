У Запорізькій області рятувальники відвідали породіллю, яку позавчора допомогли довезти до пологового будинку

1 березня для бердянських рятувальників став щасливим днем. Вагітна жінка, яку позавчора бійці ДСНС супроводжували із села Андріївка до пологового будинку, народила хлопчика. Синочка вагою 3780 г та зростом 55 см назвали Іллєю. Дитина та мама почувають себе добре і вже приймають відвідувачів. Так, із квітами та подарунками до них завітали й гості з Бердянського міськрайонного управління ГУ ДСНС України у Запорізькій області. Жінка, обіймаючи новонароджене маля, щиро подякувала рятувальникам за допомогу у таких важливий для неї момент.
Нагадаємо, 27 лютого о 19:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від лікаря Андріївської центральної лікарні про те, що у них знаходиться породілля, яку потрібно госпіталізувати до Бердянського пологового будинку. Через складні погодні умови на автошляху «Бердянськ – Андріївка» обмежили рух, тому задля безпеки майбутньої мами рятувальники супроводжували автомобіль швидкої медичної допомоги до самого пологового будинку. Бійці ДСНС передали вагітну жінку лікарям.