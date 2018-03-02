У ЗНУ згідно з вимогами нових Правил прийому-2018 до вишів вперше відбудеться творчий залік зі спеціальності 061 «Журналістика»

Дата: 4 березня 2018 р.
Час: 14.00
Місце проведення: Запорізький національний університет, навчальний корпус №2 (вул. Жуковського, 66б), збір біля ауд.115
Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році та Правил прийому до Запорізького національного університету в 2018 році вперше для вступу на основі повної загальної середньої освіти на 1 курс бакалавра на спеціальність 061 Журналістика, освітні програми:
– Журналістика;
– Реклама і зв’язки з громадськістю;
– Видавнича справа та редагування;
необхідно складати творчий залік.
Нагадуємо, що відповідно до VII Розділу п. 7.1.1 Правил прийому, у разі успішного складання творчого заліку вступник допускається до конкурсного відбору; творчий залік не враховується в конкурсний бал вступника.
Для зручності абітурієнтів у ЗНУ організували проведення п’яти творчих заліків у період із березня по липень. Тож кожен, хто бажає вступити на факультет журналістики, зможе обрати ту дату, яка видасться йому максимально сприятливою.
А 4 березня такий залік відбудеться вперше на базі Запорізького національного університету.
Телефон для довідок: 289-41-11; 289-12-66.