У понеділок, 5 березня 2018 року, об 11.00 у Запорізькому обласному центрі молоді (м. Заплоріжжя, вул. Патріотична, 49, ауд. 27) відбудеться відкрита дискусія на тему «Підприємці — агенти змін».
Ініціатор події: Громадська платформа «RE:Старт».
Партнери: Запорізький обласний центр молоді, Всеукраїнська мережа «Вільні люди», ВМГО «Європейська молодь України».
До участі запрошуються представники місцевих спільнот – громадські активісти, ініціатори соціальних та волонтерських проектів, переселенці, які започаткували власний бізнес, учасники АТО, а також журналісти.
Питання до обговорення:
• Чому українці бояться відкривати власну справу?
• Чи потрібна малому і середньому бізнесу підтримка від держави?
• Як підприємці можуть відстояти свої права?
Модератор: голова Запорізького осередку ВМГО «Європейська молодь України» Юлія Кривенко.
Спікери:
Оксана Чепіжко (ГО «RE:Старт»), Катерина Назимко (ГО «RE:Старт»), Ігор Комуняр (переселенець з Криму, засновник кафе «Кримський укроп»), Руслан Венжега (підприємець, засновник «Food and Kozacks»), Олександр Лебідь (підприємець, засновник «Чубатої Кави»).
У дискусії також візьмуть участь Наталія Опенко (ГО «КримSOS») та Анастасія Перепелиця (радник з питань ВПО Мінсоцполітики у Запорізькій області).
Реєстрація за телефоном: 066-207-15-96
Для довідки:
«RE:Старт» – громадська платформа для впровадження принципів стійкого розвитку в Україні, яка об’єднує підприємців, волонтерів, студентів, екологів та просто активних громадян. Особливу увагу організація приділяє проектам, які націлені на розвиток підприємницької діяльності ВПО.