Кактус –велетень

Надвзичайно великий эхінокатус виростила мешканка Запоріжжя Ганна Михальцова. В цьому році йому виповнюється 48 років,тобто висажений він був ще в 1970 році. Зріст катуса близько 70 см, вага 15 кілограмів. Один- два рази на місяць кактус цвіте випускаючи величезну блідорожеву квітку діаметром 16 см. Зазвичай квітка розкривається ввечері і милує око на протязі доби, а потім опадає. На цей час пенсіонерка шукає нового власника для кактуса велетня, тому що зважаючи на чималий розмір рослини їй немає місця де його тримати. Телефон є в редакції