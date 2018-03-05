На Запоріжжі підвели підсумки “Місячника безпеки життєдіяльності”

В Запорізькій області більше 1000 навчальних закладів, в тому числі 528 загальноосвітніх шкіл, а також 523 заклади для дошкільнят. Протягом листопада-грудня 2017 року проходив «Місячник безпеки життєдіяльності». Організаторами заходу виступили Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України та Добровільне пожежне товариство України у Запорізькій області. Метою заходу: звернути увагу підростаючого покоління на необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності в повсякденному житті. Особливої актуальності це набуває під час шкільних канікул, коли діти залишаються наодинці з оточуючим середовищем. Дуже важливим є навчити малих правил безпеки в побуті, на природі, під час відпочинку. Небезпека чатує на кожному кроці, тому, щоб запобігти біді, спільними зусиллями батьки, вчителі та рятувальники проводять просвітницько-виховну роботу з учнями. Протягом проведення “Місячника” діти малювали, ліпили, в’язали, шили й вишивали, конструювали, проявляючи неабияку фантазію та майстерність. До облДСНС надійшло більше 500 робіт на тему безпеки життєдіяльності: вражаючі роботи з паперу, тканини, дерева, бісера, глини тощо.
Урочиста церемонія нагородження переможців «Місячника» відбулась в актовій залі Головного управління ДСНС. 2 березня школярі з різних районів та міст області, що увійшли до числа призерів, а також викладачі та батьки, зібрались разом, щоб взяти участь у конкурсах і вікторинах, привітати переможців, продемонструвати свої таланти. Гостями свята стали учні місцевих шкіл. На початку святкової програми з привітальним словом до всіх присутніх звернулася начальник сектору зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Юлія Баришева, яка відмітила, що всі райони взяли активну участь в проведенні «Місячника», представили цікаві творчі роботи, сумлінно поставилися до підготовки основних тематичних матеріалів, продемонстрували високі знання з питань безпеки життєдіяльності.
На захід завітали почесні гості зі столиці. Начальник відділу адміністративного забезпечення Центру організацій заходів пожежної та техногенної безпеки Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України підполковник служби цивільного захисту Валентина Шаповалова відмітила високий рівень підготовки «Місячника» та наголосила, що в роботі з дітьми рятувальники використовують різноманітні форми та методи навчання і якщо ця робота носить систематичний характер – це приносить свої позитивні результати.
56 переможців у різних номінаціях, таких як: малюнки, плакати, літературні твори, макети, поробки, творчі роботи, навчальні мультимедійні посібники, дидактичні ігри отримали Грамоти та цінні подарунки.
Окрему вдячність облДСНС висловлює меценатам та спонсорам, зокрема Геннадію Виховцеву – група компанії «Фокстрот», Дмитру Матюхіну – «Міський центр допомоги» та ресторану швидкого харчування «МакДональдз». Завдяки такій підтримці це свято стало дійсно яскравим та захоплюючим!
Після офіційної церемонії нагородження на гостей чекали цікаві та пізнавальні вікторини, в ході яких діти відповідали на запитання, згадали приказки та прислів’я на тему безпеки життєдіяльності, одягали на швидкість бойовий одяг справжніх рятувальників. Всі переможці конкурсів отримали призи та пам’ятні сувеніри.
«Рівний рівному» – саме під таким гаслом рятувальники прагнуть навчити молоде покоління правилам безпеки життєдіяльності. В рамках свята команда ДЮП «Лицарі вогню» провели для всіх присутніх “Урок безпеки”. Такі Уроки пройшли в багатьох містах України – Києві, Запоріжжі, Чернігові, Житомирі, Чернівцях, Львові, Одесі та інших містах нашої країни. Придумали Уроки безпеки і проводять з 2012 року фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій та групи компаній «Фокстрот» як частина соціального проекту «Школа безпеки» під гаслом «Комфортно там, де безпечно»! А Запорізька область – лідер України по заняттям в «Школі безпеки» – 10 «Уроків безпеки» проведено в минулому році. 20 тисяч дітей повторили правила поведінки на таких уроках! Сьогоднішній урок безпеки незвичайний: провели його герої мультсеріалу «Фокс і Трот поспішають на допомогу!» і показали театралізовану постановку.
Прес-секретар Групи компаній Фокстрот Алевтина Белецька звернулася до дітей зі словами вдячності за відповідальне ставлення до питань безпеки та сказала, що таким талановитим дітям завжди приємно робити подарунки і сюрпризи.
Також всі присутні привітали учасників команд Всеукраїнського дитячого громадського руху «Школа безпеки» запорізького навчально-виховного комплексу військово-спортивного профілю «Запорізька січ». Цієї зими у селі Буковець, мальовничому Карпатському краї, відбувся VII зимовий навчально-тренувальний збір ВГДР «Школа безпеки». Впродовж шести днів близько 200 школярів з 10 регіонів України, в тому числі Запорізька область, проходили спеціальні майстер-класи, навчалися рятувальної справи у професійних гірських рятувальників, а також були запеклими суперниками у командних та особистих змаганнях. Наш регіон представили три команди. В рамках «Місячника» всі вони отримали пам’ятні подарунки.
Організатори свята, в свою чергу, сподіваються, що всі учасники тепер стануть справжніми помічниками рятувальників та навчатимуть правилам своїх друзів та знайомих. Безпека починається з кожного із нас!
Свято шедеврів дитячої творчості на тему безпеки життєдіяльності позаду, а всі роботи переможців займуть свої місця в експозиції «ДСНС очима дітей» на виставці пожежно-рятувальної служби, яка приймає понад 5000 відвідувачів на рік. Тепер ці роботи стануть прикладом для наслідування на наступні роки та даруватимуть радість гостям виставки.
На Запоріжжі підвели підсумки “Місячника безпеки життєдіяльності”
В Запорізькій області більше 1000 навчальних закладів, в тому числі 528 загальноосвітніх шкіл, а також 523 заклади для дошкільнят. Протягом листопада-грудня 2017 року проходив «Місячник безпеки життєдіяльності». Організаторами заходу виступили Головне управління ДСНС України у Запорізькій області, Департамент освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, обласна організація Товариства Червоного Хреста України та Добровільне пожежне товариство України у Запорізькій області. Метою заходу: звернути увагу підростаючого покоління на необхідність дотримання правил безпеки життєдіяльності в повсякденному житті. Особливої актуальності це набуває під час шкільних канікул, коли діти залишаються наодинці з оточуючим середовищем. Дуже важливим є навчити малих правил безпеки в побуті, на природі, під час відпочинку. Небезпека чатує на кожному кроці, тому, щоб запобігти біді, спільними зусиллями батьки, вчителі та рятувальники проводять просвітницько-виховну роботу з учнями. Протягом проведення “Місячника” діти малювали, ліпили, в’язали, шили й вишивали, конструювали, проявляючи неабияку фантазію та майстерність. До облДСНС надійшло більше 500 робіт на тему безпеки життєдіяльності: вражаючі роботи з паперу, тканини, дерева, бісера, глини тощо.