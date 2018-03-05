Оперативна інформація станом на 4 березня: бійці ДСНС врятували зі снігового полону 44 людини та вивільнили 16 автомобілів

Станом на 4 березня 2018 року підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучалися 12 разів. Всього рятувальники спільно с національною поліцією та Укравтодором вивільнили зі снігового полону 7 легкових автомобілів, 2 вантажівки, 2 мікроавтобуси, 3 автомобілі швидкої допомоги, 2 автобуси – всього 16 автомобілів, врятували 44 людини, які потребувала допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.
Всього від ГУ ДСНС залучалось 12 одиниць спецтехніки та 37 рятувальників.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під’їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу на балконі багатоповерхового будинку
4 березня о 08:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася у 15-поверховому будинку по вул. Космічній в Комунарському районі міста. За підвищеним номером виклику виїхало 6 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на балконі восьмого поверху горять домашні речі на загальній площі 5 кв.м.
О 08:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 08:45 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Прогноз погоди на 05 – 06 березня 2018 року
по Запорізькій області
05.03.18 – Мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 8-13о морозу, вдень 0-5о морозу.
06.03.18 – Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 7-12о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.