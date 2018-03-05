Оперативна інформація станом на 5 березня: бійці ДСНС врятували зі снігового полону 6 людей та вивільнили 4 автомобіля

Станом на 5 березня 2018 року підрозділи ГУ ДСНС для надання допомоги внаслідок несприятливих погодних умов залучалися 4 рази. Всього рятувальники спільно с національною поліцією та Укравтодором вивільнили зі снігового полону 4 легкових автомобіля, врятували 6 чоловік, які потребувала допомоги. На щастя, ніхто не постраждав.
Всього від ГУ ДСНС залучалось 4 одиниці спецтехніки та 18 рятувальників.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
В період сильних снігопадів звертаємося до громадян з проханням прибрати власний транспорт з вулиць, не перешкоджати руху пожежного та аварійно-рятувального автотранспорту, не перекривати проїжджі частини доріг, під’їзди до будинків, пожежних гідрантів та водоймищ.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!
Запорізька область: на пожежі загинула 58-річна власниця будинку
4 березня о 19:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховому житловому будинку по вул. Кримська в с. Вознесенка Мелітопольського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 4 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки без ознак життя. Нею виявилася 58-річна власниця будинку.
О 19:30 вогнеборці локалізували пожежу, а о 19:57 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу
м. Бердянськ: на пожежі загинула 87-річня власниця будинку
5 березня о 05:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому будинку по вул. Потійська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у двокімнатній квартирі на третьому поверсі горять домашні речі та меблі на загальній площі 6 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло жінки без ознак життя. Нею виявилася 87-річна власниця будинку.
О 05:45 вогнеборці локалізували пожежу, а о 05:50 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу
Запорізький область: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
4 березня о 19:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Маяковського в м. Токмак.
Прибувши на місце події рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить господарча споруда на площі 60 кв. м.
Вже о 19:46 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:52 – повністю ліквідували, провели розбір та проливку конструкцій для запобігання повторного загоряння.
На пожежі загинуло 25 голів поросят.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
05 березня у місті Запоріжжя та на території Запорізької області на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
Прогноз погоди на 05 березня 2018 року
Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 9-14о морозу, вдень 0-5о морозу.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 11-13о морозу, вдень 3-4о морозу.
Прогноз погоди на 05 – 06 березня 2018 року.
по Запорізькій області
06.03.18 – Мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 8-13о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.
07.03.18 – Хмарно, вночі опади, вдень дощ, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6о морозу, вдень 2-7о тепла.