Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 березня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 23,1 тис. осіб, з них 17,8 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 березня 2018 року – 1444 одиниці (у м. Запоріжжі – 871 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку лютого 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 153 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 65 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.