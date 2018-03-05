Турецькі підприємства запрошують до співпраці

2 березня у виставковому центрі «Козак-Палац» відбувся Турецько-Український круглий стіл з економічної співпраці та В2В-перемовини із представниками запорізьких компаній. Познайомитися з турецькою промисловістю можна було і на колективному стенді міста Черкезкой, що працював в рамках галузевої виставки «Домострой-Весна».
Вперше до Запоріжжя завітала така представницька делегація Турецької Республіки: більше 70 керівників промислових компаній, експерти Торгово-промислової палати міста Черкезкой провели перемовини з потенційними запорізькими партнерами, презентували власні компанії.
У Запоріжжі турецьку делегацію вітали заступник голови Запорізької ОДА Елла Слепян, заступник міського голови м. Запоріжжя Валерій Еделєв, президент Запорізької торгово-промислової палати Володимир Шамілов.
У «круглому столі» взяв участь торговий атташе Генерального консульства Турецької Республіки в Одесі Четін Йилмаз:
– Потенціал турецько-української економічної співпраці з кожним роком зростає, особливо – з Запорізьким регіоном. Дуже важливо, що наші торгово-промислові палати зустрічаються, заключають договори про співпрацю, є великі бізнес-контракти турецьких та українських підприємств.
Президент Торгово-промислової палати Міста Черкезкой Сулейман Козува подякував за щиру зустріч у Запоріжжі та запросив запорізьку бізнес-делегацію до свого рідного міста для продовження співпраці. Пан Козува також зазначив:
– Ми зацікавлені не тільки у розвитку економічних відносин, сфера наших інтересів – технічні питання, культура. Ми дуже раді знаходитися на українській землі та сподіваємося, що це тільки початок реалізації наших спільних проектів.
У складі бізнес-місії – керівники та власники компаній у сфері будівництва, машинобудування, металообробки, литва, логістики, легкої промисловості, ІТ-послуг, харчової промисловості, фінансів, загалом – більше 10 галузей промисловості.
Трохи передісторії
Візит бізнес-місії Черкезкоя – це продовження налагодженої співпраці Запорізької області та регіонів Турецької Республіки.
Під час Другого міжнародного форуму «InCo Forum-2017» у жовтні минулого року відбулося урочисте підписання Угоди про співпрацю між Турецько – українською бізнес – асоціацією TUID та Запорізькою торгово-промисловою палатою. Ще одна важлива для розвитку українсько-турецької співпраці подія – урочисте відкриття представництва TUID у Запоріжжі.
Делегації запорізьких підприємств неодноразово здійснювали ділові візити до Туреччини, а саме – презентували Запорізький регіон у Коджаелі, Адані, Денізлі, Черкезкої. У Запорізькій торгово-промисловій палаті відбулося декілька турецько-українських коопераційних бірж, турецькі компанії беруть участь у спеціалізованих виставках у ВЦ «Козак-Палац».