Після виграшу України у Стокгольмському арбітражі щодо транзиту газу уряд має терміново переглянути ціну на газ і повернути людям те, що вони переплатили, сплачуючи за завищеними тарифами. Таку думку висловив заступник Голови партії «Батьківщина» Іван Крулько під час спільного ефіру на телеканалі «NewsOne» та радіо «Ера FM».
На думку Батьківщини», уряду треба переглянути питання тарифної політики в країні, змінити ганебну ситуацію із субсидуванням і надати людям можливість із зароблених ними грошей платити чесну та доступну ціну за енергоносії, як це було при уряді Юлії Тимошенко.
«Рішення Стокгольмського арбітражу стосувалось якраз транзитного контракту, підписаного Юлією Тимошенко. Нинішні посадовці, зокрема президент Порошенко, які зараз присуджують собі чужі лаври, перше, що мали б зробити після виграшу в суді, – це вибачитись перед нею за всі ці роки цькування, брехні і міфів про те, що Тимошенко нібито винна в усьому», – сказав народний депутат.
Наразі ж треба добиватись виконання рішення Стокгольмського арбітражу, вважає Крулько, бо очевидно, що Росія не платитиме присудженого судом штрафу. Зокрема, мова має йти про арешт майна «Газпрому», яке є за кордоном у багатьох країнах та про посилення санкцій від європейських партнерів. Тому що політика Кремля ставить під загрозу енергетичну безпеку Європи.
Влада має терміново переглянути ціну на газ
Після виграшу України у Стокгольмському арбітражі щодо транзиту газу уряд має терміново переглянути ціну на газ і повернути людям те, що вони переплатили, сплачуючи за завищеними тарифами. Таку думку висловив заступник Голови партії «Батьківщина» Іван Крулько під час спільного ефіру на телеканалі «NewsOne» та радіо «Ера FM».