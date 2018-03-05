ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ ОМЕЛЬНИЦЬКОГО КРАЮ

Книгу під такою назвою створили члени науково-дослідницького краєзнавчого об’єднання «Астер» Омельницької школи імені академіка М.А.Доллежаля (Оріхівський район). Об’єднанням, створеним у 1999 році, незмінно керує вчитель історії, директор закладу Тетяна Орел.
Раніше юні дослідники – краєзнавці підготували проект «Сім чудес Омельницького краю»,описавши об’єкти малої батьківщини,що мають історичну,етнографічну і природничу цінність.
Присутні на підсумковому занятті почули розповіді школярів — учасників історичної, філологічної та природничої філій про славних земляків. Серед них — відомий вчений зі світовим іменем,конструктор атомних реакторів академік Микола Антонович Доллежаль. На території школи закладена трояндова алея на честь людини, якою по праву пишаються омельничани.
Сливовий сад висаджено на честь другого знатного земляка Андрія Сергійовича Єфіменка,знатного садівника-експериментатора Героя Соцпраці,а щороку в школі проводиться турнір з міні-футболу його пам’яті.
Видатними особистостями краю визнаний і поет,гуморист-сатирик та пародист Володимир Григорович Білогуб,автор гімну Оріхова.Його вірші увійшли до збірок «Перегук сердець», «Життя серед життя», «Тих днів не змовкне слава», «Відлуння над Конкою».
Автор збірок «Летіли орли з чотирьох вітрів», «Заплакана доля», «Ой заграло наше море», «Вічні сурми» і «Розкуття» поет-пісняр Іван Потапович Сухар посмертно прийнятий до Національної Спілки письменників України.
У виконанні школярів прозвучали вірші В.Білогуба, вірші та пісні І.Сухаря
До книги занесені імена колишніх випускників сільської школи ветерана Другої світової війни художника Івана Васильовича Іванця і доктора технічних наук Василя Трохимовича Тилика,який працював на «Запоріжсталі».
Уродженцем Омельника був і Василь Гаврилович Проскура,який геройськи загинув у нерівному бою з фашистами під час Другої світової війни.
Про кожного з цих людей, які своїми добрими справами і талантом звеличували наш народ, з почуттям гордості розповідали члени «Астеру».
Перед школярами виступили син Володимира Білогуба –Юрій,дочка Івана Сухаря—Ольга Корякова, екскурсовод Оріхівського краєзнавчого музею Світлана Коваленко— їм були вручені книжки «Видатні особистості Омельницького краю»,заступник директора КЗ «Навчально-виховний комплекс «Основа» Преображенської сільської ради Сергій Калінінський.
Своїми спогадами та враженнями поділилась і автор цих рядків, адже особисто була знайома і спілкувалась з героями книги — М.А.Доллежалем, І.П.Сухарем, В.Г.Білогубом,І.В.Іванцем.
Сподобалась зустріч у Омельнику учням і педагогам КЗ «Навчально-виховний комплекс «Основа» Преображенської сільської ради на чолі з директором цього закладу Світланою Дяченко.
Всім гостям подарували пам’ятні марки і сувеніри.
Безсумнівно, робота юних дослідників-краєзнавців дуже важлива,бо спадщина наших попередників є джерелом, з якої ми можемо черпати наснагу для подальшого життя. Минуле вчить нас , як жити,працювати і творити заради майбутнього.
Тамара КУРОЧКІНА.
Оріхівський район.