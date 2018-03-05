З першого лютого 84 відсотки митних декларацій було оформлено за принципом “єдиного вікна”

Переваги та складні аспекти запровадження принципу “єдиного вікна”, які потребують особливої уваги, розглянули керівники Запорізької митниці ДФС разом із членами Громадської ради при Головному управлінні ДФС у Запорізькій області.
Під час зустрічі було наголошено, що з метою створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та боротьби з корупцією, від початку лютого в усіх пунктах митного оформлення запрацював оновлений порядок інформаційного обміну за принципом “єдиного вікна”.
Як зазначив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, нова система має суттєві переваги, адже взаємодія декларантів, митниць та контролюючих органів відбувається за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи.
– По-перше, для запорізьких учасників зовнішньоекономічної діяльності спрощуються умови подання документів для отримання відповідних видів контролю. По-друге, скорочується час проведення державних видів контролю. І по-третє, це дозволяє оптимізувати участь посадових осіб контролюючих органів у здійсненні державного контролю товарів, – підкреслив Олексій Мужев.
Керівник митниці повідомив, що принцип “єдиного вікна” відповідає світовій практиці та рекомендаціям міжнародних організацій. Його зручність запорізькій бізнес вже оцінив, віддаючи саме йому перевагу при електронному декларуванні товарів.
Так, з першого лютого понад 84 відсотки митних декларацій було оформлено за принципом “єдиного вікна” (це більше двох тисяч митних декларацій). При цьому, при імпорті цей показник складає 68 відсотків. При експорті, відповідно, 97 відсотків.
Під час засідання представники митниці та громадськості розглянули ряд аспектів роботи “єдиного вікна” у Запорізькому регіоні, зокрема, координацію дій відомств, залучених до проведення контролю. Учасники зауважили на необхідності приведення у відповідність деяких нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів контролю, аби запорізький бізнес відчував переваги від швидкого та зручного оформлення зовнішньоекономічних поставок.
Головне управління ДФС у Запорізькій області