Запорізькі поліцейські продовжують відвідувати родини, які перебувають на обліку

Працівники поліції та фахівці служби у справах дітей провели профілактичний рейд у Токмацькому районі.
2 та 3 березня інспектори ювенальної превенції Токмацького відділення поліції разом зі спеціалістами служби у справах дітей відвідали родини, які перебувають на обліку.
Фахівці провели профілактичні бесіди з батьками і дітьми, які проживають у селах району. Поліцейські та соціальні працівники надали поради батькам щодо виховання дітей, влаштування їх до закладів освіти та розповіли, як отримати соціально-психологічну допомогу.
Також правоохоронці поспілкувалися із дітьми та попередили батьків про відповідальність за порушення прав неповнолітніх.
Нагадаємо, що працівники поліції ювенальної превенції провели профілактичні заходи для школярів Мелітополя і Токмака.
Відділ комунікації поліції Запорізької області