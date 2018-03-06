Бліц-опитування: Який дарунок на 8 березня найкращий?

1.Наталка Ганчєва, бухгалтер:
-Зазвичай подругам, та знайомим, на такі свята я дарую сертифікат магазина «Лотос», або «Простір» наприклад на 200 гривень. Він сам по собі виглядає привабливо, яким і має бути дарунок. І на нього можно придбати в магазині будь що на власний смак і розсуд. Це дуже зручно.
2.Анатолій Івченко, художник:
-Вважаю найкращим дарунком до 8 березня традиційний букет весняних квітів. Квіти завжди доречні. Отримати букет у дарунок завжди приємно.
3.Маргарита, студентка:
-Мабуть найкращим буде дарунок, який зроблений власними руками, а не купований десь в магазині.Тому що в нього вкладена частка власної душі.
4.Михайло, керівник:
-Вважаю що жінкам треба дарувати дарунки не тільки 8 березня, та не стільки в цей день, а завжди. А найкращий дарунок жінці це увага до неї.
5.Тетяна, менеджер:
-Кращі друзі дівчини – діаманти. Чи не так? Вважаю що найкращий дарунок жінці -це якась ювелірна прикраса.
6.Вадим Тетерин, художник:
Якщо вітаю жінку з 8 березня у власній родині, то зазвичай дарую квіти, і готую сам якусь смачну святкову страву.
7.Володимир Назаренко, менеджер:
-За час, що прожив у шлюбі з коханою дружиною, було зроблено багато різних подарунків, були і квіти , і пелюстки, і якісь корисні, та красиві речі. Дарував також туристичні поїздки. Ну а зараз, найголовніший дарунок це повсякденна увага, розуміння, та звичайно любов.