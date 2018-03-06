Читайте у газеті “Запорізька правда” за 08.03.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 8 березня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди» присвячений Міжнаро́дному дню боротьби́ за права́ жіно́к і міжнаро́дний мир. Саме таку офіційну назву має свято, яке ми звично називаємо Міжнародним жіночим днем.
Творчий колектив газети зробив свіжий випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів. Але з огляду на свято, гендерний баланс ми зрушили на користь жінок 😊.
Запоріжжя – це напевне десь за Парижем. Так, вочевидь, гадають ті, хто вперше знайомиться із прекрасними запоріжанками. Втім, слід затямити, що запоріжанки – не просто красиві жінки. Вони – козацького роду, а отже, знають собі ціну, мають власну гідність і вміють нарівні з чоловіками виконувати найскладніші завдання і найвідповідальнішу роботу. Запоріжанки, позиціонуючи себе жінками з активною громадянською позицією, відкрито, з цілковитою підставою і по праву святкують Міжнаро́дний де́нь боротьби́ за права́ жіно́к і міжнаро́дний мир. І «Запорізька правда» з гордістю представляє своїм читачам прекрасних запоріжанок із цієї натхненної когорти справжніх богинь. Бо саме вони – наші берегині, захисниці, миротвориці. Про видатних сучасниць і наших землячок читайте у нашій газеті.
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Нагадаємо, що за свої рівні права із чоловіками жінки світу вперше почали відкрито і масово боротися ще у позамилому столітті. З 1857 року жінки боролися за: право на участь у виборах, можливість займати керівні посади, зменшення робочого дня, оплачувані відпустки під час вагітності, зарплатню на тому ж рівні, як отримували чоловіки. Що здобули у повній мірі жінки в Україні? Про це читайте у «Запорізькій правді».
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Нині ж поговоримо про видатну українську поетку, яка стала світочем української культури. Лариса Косач –Леся Українка – геній української літератури, що входить в умовну тріаду Шевченко-Франко-Українка. Її вірші вчать ще змалку, тож здавалось би, що ми знаємо про цю поетесу все. Адже про неї завжди багато говорять, багато пишуть, багато дискутують… Та насправді ми зовсім не знаємо Українки. Тож нині «Запорізька правда» спробує трішки пролити світла на життєві таємниці феномену, який можна назвати «Ucrainka incognita».
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд. «Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині розкажемо про дивовижну за розмірами та краcою квітку кактуса- довгожителя. Нині рослина відмічає свою 48-річницю. Таку красу викохала прекрасна запоріжанка Ганна Михальцова.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.