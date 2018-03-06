Громадянин Туреччини намагався провезти до Запоріжжя пакет із забороненими препаратами

В понеділок, 5 березня, у Запорізькому аеропорті під час оформлення пасажирів рейсу “Стамбул-Запоріжжя” співробітники митниці виявили у громадянина Туреччини пакунок з препаратами, які містять прекурсорні речовини. У дорожній валізі турецького пасажира під особистими речами знаходився поліетиленовий пакет чорного кольору з ліками «TYLOLHOT» у кількості 36 саше, що містить 2,16 грам прекурсора «псевдоефедрин», та 60 пігулок медичного препарату «Ibucold», що також має у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин» у кількості 1,8 грам. Псевдоефедрин віднесено до списку 1 таблиці ІV Постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року № 770. Довідка медичного закладу на даний препарат відсутня.
Таким чином, громадянин Туреччини вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів з приховуванням від митного контролю, а саме перевозив медичні препарати, які обмежені до переміщення через митний кордон України способом, що утруднює виявлення таких товарів. Стосовно нього складено протокол, препарат тимчасово вилучено.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.