Юліана Козаченко: “Податкові надходження до держбюджету від платників Запорізького регіону перевищили мільярд гривень

За два місяці платники податків Запорізького регіону поповнили державний бюджет на один мільярд 68 мільйонів гривень. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень сплати перевищив минулорічний на 208 мільйонів або на 24 відсотки.
Майже половину надходжень сформував податок на додану вартість – понад 523 мільйони, що на 136 мільйонів більше, ніж у січні-лютому 2017 року.
На другому місці – податок на доходи фізичних осіб, якого з початку року казна отримала 239 мільйонів гривень, це на 54,4 мільйона або на 29 відсотків більше порівняно зі сплатою минулого року.
Значні надходження й від військового збору. Його з доходів запоріжців сплачено більш ніж 75 мільйонів, що перевищує дані двох місяців попереднього року на 19 мільйонів або на 33,5 відсотка.
Підприємства регіону сплатили близько ста мільйонів гривень податку на прибуток, майже 32 мільйони екологічного податку, а також 147 мільйонів рентної плати за користування надрами, природними ресурсами, радіочастотами та водою.
Головне управління ДФС у Запорізькій області