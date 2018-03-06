Юліана Козаченко: “Запорізькі платники направили до місцевих бюджетів майже 1,3 мільярда гривень “

У січні-лютому надходження до місцевих бюджетів Запорізької області склали майже 1,3 мільярда гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень сплати податків і зборів зріс на 20 відсотків, додатково скарбниці отримали 215 мільйонів.
Найбільше зростання забезпечено у сплаті податку на доходи фізичних осіб – на 163 мільйони, усього з початку року до бюджету спрямовано 717 мільйонів або 55 відсотків від загальної суми.
Суб’єкти малого і середнього підприємництва поповнили бюджет на чверть мільярда гривень єдиного податку, збільшивши надходження на 57 мільйонів або на 30 відсотків. У тому числі, підприємці 1-3 груп спрощеної системи оподаткування направили близько 154 мільйонів, юридичні особи 3-4 груп – 96 мільйонів.
На третьому місці – плата за землю, якої за два місяці надійшло 155 мільйонів, що перевищує минулорічні показники на 5,4 мільйона або на 3,6 відсотка. Зокрема, 138,7 мільйона спрямували суб’єкти господарювання-юридичні особи, майже 17 мільйонів – фізичні особи.
Крім того, підприємства регіону перерахували до місцевих бюджетів понад 45 мільйонів гривень рентної плати за користування природними ресурсами, що на 6,8 мільйона більше, ніж торік.
Головне управління ДФС у Запорізькій області