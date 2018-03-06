Отримати затребувану професію безкоштовно

Вислів «Кадри вирішують все» залишається актуальним із року в рік. Якісний добір персоналу є однією із складових успішного функціонування та розвитку підприємства. Проте, наразі склалась ситуація, коли на підприємствах не вистачає кваліфікованих робітників. Паралельно з цим, на ринку праці існує невідповідність між попитом та пропозицією.
Аналізуючи наявні в центрі зайнятості вакансії, можна зазначити, що найбільш затребуваними серед працедавців є: електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсар-ремонтник, токар, слюсар-сантехнік, продавець продовольчих товарів.
Щоб бути впевненими у завтрашньому дні, безробітні, які зареєстровані в службі зайнятості, можуть отримати нову для себе професію, або підвищити свою кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Навчання здійснюється за денною формою. Термін профнавчання за направленням державної служби зайнятості коливається від 3-х днів до 12 місяців залежно від складності професії (напрямку підвищення кваліфікації, виду та форми навчання).
Професійне навчання зареєстрованих безробітних центрами зайнятості Запорізької області організовується більш ніж за 47 професіями (спеціальностями). Підвищити кваліфікацію можливо за 200 напрямками, в першу чергу за тими, що користуються попитом на підприємствах багатьох галузей.
Наразі, у березні планується відкриття навчальних груп за професіями: «електрогазозварник», «електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання», «кравець», «токар».
Також варто пам’ятати, що такі професії як «бармен», «офіціант», «кухар», «кондитер», «продавець продовольчих товарів», за якими також планується відкриття груп у найближчий час, будуть дуже актуальні у весняно-літній період.
«Тож, якщо Ви бажаєте безкоштовно отримати затребувану на ринку праці професію, звертайтесь за детальною консультацією до будь-якого центру зайнятості області або телефонуйте до відділу організації профнавчання Запорізького обласного центру зайнятості. Фахівці служби зайнятості завжди радо допоможуть Вам!», – запевняє директор Запорізького ОЦЗ Ірина Дуднік.
Додаткову інформацію можна отримати:
у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
у відділі організації профнавчання Запорізького обласного центру зайнятості за тел. (061)239-80-83