Надія Бутко, майор поліції, старша дільнична офіцерка поліції Заводського районного відділення Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області. У обласному конкурсі «Господиня свого краю-2018» виборола найвищу – першу позицію рейтингу у номінації «жінка-правоохоронець». За свою відмінну службу відмічена високими відзнаками поліції, її портрет представлено на Дошці пошани у главку, і нагороджена Почесною грамотою Запорізької обласної адміністрації. За вагомий внесок у справу успішної євроінтеграції Національної поліції України удостоєна Подяки Європейської асоціації поліцейських.
Прагнула реалізувати себе у правоохоронних органах ще зі школи. Вже у першому класі напевне знала, що, коли виросту, піду служити у поліцію. Правда, тоді вона називалася міліцією, – згадує пані Надія. – Так, врешті, і сталося. Хоча спершу я вивчилася на ветеринара у Харківській ветакадемії, і тільки згодом потрапила на правоохоронну службу. Розпочинала рядовою у взводі кавалеристів 8-ої роти, що базувався на Хортиці. Тоді стала у нагоді моя ветеринарна освіта. Згодом вивчилася на юриста у Харківській юридичній академії, і вже 17 років працюю дільничою. З них 10 – старшою дільничою. Головним у своїй роботі вважаю допомагати людям зберегти і захистити їх людську гідність.
Постаті
Надія Бутко, майор поліції, старша дільнична офіцерка поліції Заводського районного відділення Дніпровського відділу поліції ГУ НП у Запорізькій області. У обласному конкурсі «Господиня свого краю-2018» виборола найвищу – першу позицію рейтингу у номінації «жінка-правоохоронець». За свою відмінну службу відмічена високими відзнаками поліції, її портрет представлено на Дошці пошани у главку, і нагороджена Почесною грамотою Запорізької обласної адміністрації. За вагомий внесок у справу успішної євроінтеграції Національної поліції України удостоєна Подяки Європейської асоціації поліцейських.