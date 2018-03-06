Співробітники ГУ ДСНС області обговорили питання дерегуляторної політики

Сьогодні, 6 березня, у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбувся круглий стіл щодо обговорення проблемних питань дерегуляції підприємницької діяльності. До заходу долучилися представники Департаменту культури, туризму, національностей та релігій ЗОДА, Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», Департаменту соціального захисту населення ЗОДА, Запорізької обласної ради профспілок, Торгово-промислової палати.
Присутні обговорювали ряд актуальних питань, зокрема проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки у 2018 році. Так, заступник начальника управління начальник відділу ПБ УЗНС ГУ ДСНС України у Запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Євген Оситнянко доповів, що у зв’язку з Постановою Кабінету Міністрів України № 1043 27 грудня 2017 року втратила ПКМУ від 29 лютого 2012 р. № 306, де затверджуються нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки. Так, після проведених розрахунків відповідно до встановлених нових критеріїв, на території Запорізької області значно зменшилась кількість суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику з 2000 суб’єктів до 890 суб’єктів. А планові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства здійснюються ДСНС з такою періодичністю:з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на два роки; із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на чотири роки; з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на шість років.
Крім того, Євген Віталійович окрему увагу звернув на питання онлайн декларування. «Дотепер подати документи на реєстрацію декларації можна було у паперовій формі до Центру надання адміністративних послуг особисто. Суб’єкти звернення подавали документи/забирали результат особисто, долаючи значні відстані та витрачаючи додаткові ресурси. Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування бізнесу. Суб’єкти господарювання можуть подати такі документи у будь-який зручний час 24 години 7 днів на тиждень через мережу Інтернет, витративши на це не більше декількох хвилин. Звертаємо вашу увагу на нові форми бланку декларування», – зазначив рятувальник. 14 лютого 2018 року Урядом було прийнято постанову № 80 «Про внесення змін до Порядку подання і реєстрації декларації з питань пожежної безпеки», якою реалізовано зазначений механізм для подання на реєстрацію декларацій.
Щодо здійснення державного нагляду та контролю під час дії Мораторію присутнім розповів головний інспектор відділу ПБ УЗНС ГУ ДСНС України у запорізькій області підполковник служби цивільного захисту Олександр Шатіло: «Протягом 2018 року ДСНС буде здійснювати перевірки суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику та перевірки органів місцевої влади. Нагадаємо, що дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» відповідно до ПКМУ № 1104 від 18 грудня 2017 р. не поширюється на ДСНС та її територіальні органи (в частині здійснення державного нагляду (контролю) стосовно закладів оздоровлення та відпочинку дітей, інтернатних закладів, закладів дошкільної освіти, загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, спеціалізованої освіти, а також суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику (у тому числі об’єктів паливно-енергетичного, військово-промислового комплексів, об’єктів підвищеної небезпеки, хімічно-небезпечних об’єктів та об’єктів висотного будівництва».
Важливим стало також питання ринкового нагляду за піротехнікою. Так, Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 2016 року затверджено перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд. Відповідно до якого Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснює державний ринковий нагляд за піротехнічними виробами. «Також Постановою Кабінету Міністрів від 3 серпня 2011 р. N 839 затверджено Технічний регламент піротехнічних виробів – яким визначено основні вимоги до безпечності використання піротехнічних виробів з метою захисту життя та здоров’я людей і охорони навколишнього природного середовища», – повідомив Олександр Шатіло.