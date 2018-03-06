У м. Запоріжжя бійці ДСНС ліквідували тління на олійниці

6 березня о 05:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на приватній олійниці по вул. Стартовій в Шевченківському районі міста.
Зважаючи на те, що це об’єкт високого ступеня ризику, на виклик прибуло 6 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.
Рятувальники з’ясували, що на другому поверсі виникло тління насіння в результаті порушення умов технологічного процесу.
Вогнеборці охолодили сушильну камеру, в результаті чого вдалося не допустити займання насіння та технологічного обладнання.
Внаслідок події ніхто з працівників олійниці не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.