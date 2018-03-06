У Запорізькій області врятовано 2 рибалок з дрейфуючої крижини

5 лютого о 10:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що поблизу с. Отрадне Запорізького району виникла подія на воді. За повідомленням – двоє людей перебувають на відірваній крижині на відстані приблизно 50 метрів від берега та потребують допомоги.
На місце події прибули співробітники водолазної групи Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Запорізькій області. За допомогою катера «Горизонт 330» водолази дісталися до рибалок, взяли їх на борт та доправили до берега.
Як з’ясувалось в ході розслідування, обидва рибалки, 62 та 41 років, мешканці м. Запоріжжя. Самостійно покинути крижину вони не могли через значну відстань від берега та велику кількість промоїн навколо них. Навіть найпростіші підручні засоби порятунку, мотузки та інше, що має бути у кожного рибалки, вже б не допомогли.
Врятовані відчайдухи від медичної допомоги відмовилися.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 4 чоловіка особового складу.
Враховуючи високу ймовірність нещасних випадків на льоду, ГУ ДСНС України у Запорізькій з надзвичайних ситуацій звертається до громадян Запорізької області утримуватись від виходу на тонкий лід, який утворився на річках і водоймах, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід пам’ятати, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходження на льоду.