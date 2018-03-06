«З початку року рятувальники здійснили 894 виїзди за сигналом «тривога» – заступник начальника ГУ ДСНС області з реагування на надзвичайні ситуації Олександр Семененко

5 березня в Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбулась міжвідомча прес-конференція на тему «Актуальні питання пожежної, техногенної безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних подій у міжсезоння».
В першу чергу рятувальники підвели підсумки діяльності підрозділів з початку року. «Здійснено 894 виїзди за сигналом «тривога». За цей період вдалося врятувати 1751 людину, що в 3 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року», – повідомив заступник начальника Головного управління ДСНС України у Запорізькій області з реагування на надзвичайні ситуації полковник служби цивільного захисту Олександр Семененко.
З початку 2018-го особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 340 пожеж, на яких врятовано 28 осіб. На ліквідацію небезпечних факторів та рятування людей при ДТП підрозділи ДСНС області залучалися 11 разів, надано допомогу 4 постраждалим. На водних об’єктах врятовано 3 людей.
Піротехнічні підрозділи Головного управління 20 разів залучалися на виконання робіт з очищення території області від застарілих боєприпасів. Вилучено та знищено 147 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Окремо Олександр Семененко звітував, як працювали рятувальники в періоди ускладнення погодних умов. Підрозділи області залучалися до евакуації із снігових заметів техніки та надання допомоги людям, що в ній перебували. З 15 по 26 січня пожежно-рятувальні підрозділи здійснили 163 виїзди, на яких у взаємодії зі службами ДП «Запорізький облавтодор» та ГУНП в Запорізькій області звільнили зі снігових заметів 565 одиниць техніки (в тому числі 8 автомобілів швидкої допомоги, 11 автомобілів маршрутного таксі, 13 автобусів) та надано допомогу 1 357 громадянам (з яких 34 дитини). Доставлено до лікувальних закладів 27 чоловік.
Для допомоги підрозділам ДП «Запорізькій облавтодор» щодо розчистки автошляхів залучалась інженерна техніка на відрізку дороги Василівка-Дніпрорудний (розчищено 25 км), а також на ділянках доріг Василівка-Орлянське-Балки та Орлянське-Михайлівка (55 км).
Від ГУ ДСНС для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучалось 110 одиниць техніки та 362 чоловіка особового складу.
Через складні погодні умови, що розпочалися 26 лютого, з метою запобігання заторів на автошляхах в умовах сильного снігопаду та хуртовин, обмежувався рух автотранспорту на складних ділянках автодоріг області:
М-18 Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта (від м. Запоріжжя до м. Василівка);
Р-37 Енергодар – Василівка (в межах Василівського району);
М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (Бердянський р-н.);
Н-30 Василівка-Бердянськ (від м. Токмак до м. Бердянськ);
Т-08-19 Куйбишеве – М-14 км.
Введення таких обмежень дало змогу попередити транспортні затори та забезпечити ефективну роботу дорожніх служб по їх розчищенню шляхів.
Всього у період негоди з 26 лютого по 05 березня підрозділами ГУ ДСНС у взаємодії зі службами ДП «Запорізькій облавтодор» та ГУНП в Запорізькій області здійснено 61 виїзд, звільнено зі снігових заметів 145 одиниць техніки (в тому числі 11 автомобілів швидкої допомоги, 7 автомобілів маршрутного таксі, 6 автобусів), надано допомогу 239 громадянам, з яких 2 дітей.
Від облДСНС для ліквідації наслідків несприятливих погодних умов залучалось 65 одиниць техніки та 234 чоловіка особового складу.