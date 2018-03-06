З ПОЕТИЧНОГО ОЛІМПУ

При сприянні Запорізької облдержадміністрації та депутатського корпусу обласної ради, у рамках 50-річчя Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України у видавництві «Дике поле» вийшли у світ десять книг поезій запорізьких авторів.
Сьогоднішню розмову ми поведемо про одну із цікавих особистостей нашого часу, поетесу, члена НСПУ Любов Геньбу і її нову книгу – «На гостинах у долі».
У перший день весни з творчим візитом вона відвідала Запорізький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», бо і в тексті, і контексті слова Любов Геньба виходить за межі свого особистого на орбіту, ім’я якій – Вітчизна.
ЇЇ інформаційний простір настільки насичений озоном українського, щоб навіть уві сні ми не змогли зрадити Україні.
«Сину, моє дитя!
Боже святий, відпускаю…
Бо Україна одна
В серці із краю до краю».
П’ять розділів обрамляють складову збірки «На гостинах у долі».
Як говорить поетеса: «Кожна книжка – то звіт за минуле і новий стрибок, затамувавши подих, у майбутнє…»
Патріотична, громадянська лірика, філософські роздуми над життям і вічністю – лейтмотив творчого доробку мисткині.
Читач неодноразово знайомився з поетичним складом авторки. Ми знаємо її як ошатну і чуттєву жінку. Отже, розділ «На гойдалці почуттів» має свій неповторний присмак принади та жіночності.
«Приїзди до мене на борщ,
Будем ніч колисать потроху,
Під вікном бубонітиме дощ
У литаври самого Бога…»
А далі…
«А нам з тобою вже ніяк тепер,
Бо неділимі ми, як Україна,
Я жду тебе у п’ятницю, четвер,
В усі віки, які чекать повинна…»
Не менш привабливою постала і проза. Так написала про Любов Геньбу відома українська письменниця Віра Марущак: «ЇЇ простота письма притаманна лише маститим авторам, а перо з любові, як у жар-птиці…»
Такою побачили її ліцеїсти. Затамувавши подих, вони вдивлялися в обличчя і душу поетеси, яка своїм рядком примушувала і мислити, і сміятися, і плакати. Бо Любов Геньба має не лише талант літератора, а й акторські дані. Тож літературно-музичні композиції поперемінно змінювали одна одну, відеоряд манив у простір часу і степу, а її тендітний «Весняний вальс» закружляв ліцеїстів у бажанні бути не лише воїнами, а і справжніми чоловіками.
На зустрічі з військовими зі вступним словом виступила професор, доцент кафедри української літератури Запорізького національного університету Валентина Кравченко, яка одна з перших відкрила золоті поклади таланту Любові Геньби і віддала у руки науковців заради процвітання українського слова на теренах запорізького краю.
У переддень жіночого свята приємною несподіванкою запам’ятається зустріч із жінкою на ім’я Любов. І найкраща чоловіча когорта суспільства стала званими гостями на гостинах її долі.
Олена Муха
З ПОЕТИЧНОГО ОЛІМПУ
При сприянні Запорізької облдержадміністрації та депутатського корпусу обласної ради, у рамках 50-річчя Запорізької обласної організації Національної спілки письменників України у видавництві «Дике поле» вийшли у світ десять книг поезій запорізьких авторів.