На Запоріжжі розпочалася акція «Квартира під охорону-2018»

Начальник Управління поліції охорони ГУНП в Запорізькій області Сергій Рубанов провів брифінг та розповів, як уберегти своє майно від квартирних крадіїв.
Очільник обласної поліції охорони розповів, що з метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам з 01.03 по 17.03.2018 року поліція охорони спільно з територіальними органами Національної поліції України проводить весняну соціальну всеукраїнську акцію «Квартира під охорону-2018».
У зазначений період підрозділи поліції охорони зможуть взяти під охорону квартиру або будинок за половину вартості монтажних послуг, а точніше – ви сплачуєте вартість охоронного обладнання.
Крім того, учасникам антитерористичної операції на Сході України поліція пропонує встановити охоронну сигналізацію у помешканні з 75% знижкою на монтажні роботи.
Сергій Рубанов зазна
чив, що найдієвіший спосіб захистити своє помешкання від крадіїв – охоронна сигналізація.
По-перше, житло позначається наліпкою, де зазначено, що об’єкт перебуває під охороною. По-друге, сигналізація передбачає отримання сигналу миттєво після несанкціонованого проникнення, група реагування за лічені хвилини прибуде на місце події, попередить скоєння квартирної крадіжки або затримає зловмисників на «гарячому».
На території області охорону об’єктів та квартир здійснює 22 наряди реагування. За допомогою пунктів централізованого спостереження (ПЦС) охороняється більше 15 000 приватних будинків та інших приміщень з майном фізичних осіб, з яких майже 12 000 – це квартири.
Протягом 2017 року працівники охорони попередили 404 злочини.
Для отримання додаткової інформації та замовлення послуг поліції охорони можна звертатись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Водограйна, 3, або за номером 213-11-32. Також з цього приводу можна телефонувати за номерами контактно-інформаційного центру: 080 050 22 20, 097 050 22 20, 073 050 22 20, 099 050 22 20.
Детальна інформація – на сайті guard.np.gov.ua
Відділ комунікації поліції Запорізької області