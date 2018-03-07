У Запоріжжі припинено діяльність конвертаційного центру, який працював для декількох областей

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області спільно із працівниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури ліквідували конвертаційний центр, діяльність якого поширювалась на територію регіону, а також міст Харкова, Києва, Дніпра, Одеси та Миколаєва.
У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 КК України було оперативники викрили злочинне угруповання, члени якого надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації сплати податків шляхом переводу безготівкових коштів в готівку, безпідставного формування ПДВ та подальшої легалізації грошових коштів.
Для прикриття своєї протиправної діяльності фігуранти зареєстрували на підконтрольних осіб, фактично непричетних до фінансово – господарської діяльності, низку фіктивних підприємств. На рахунки цих компаній підприємства перераховували безготівкові кошти у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого вони конвертувались за допомогою чекових книжок у готівку та повертались вигодонабувачам за винятком 12-14%, які слугували грошовою винагородою за надані послуги.
Упродовж 2016-2018 років загальний обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 14 обшуків в тіньовому офісному приміщенні центру, за адресами проживання учасників “конверту” та в їх автомобілях.
У результаті вилучено 14 печаток фіктивних компаній, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та бухгалтерські документи. Окрім того, накладено арешт на 1,2 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках підконтрольних підприємств та на ліміт з ПДВ на загальну суму 2,2 млн. грн.
Тривають слідчі дії.
Головне управління ДФС у Запорізькій області