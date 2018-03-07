У Запорізькій області на пожежі загинув 40-річний чоловік

6 березня о 16:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Запорізька м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 15 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 40-річний син власниці будинку.
О 16:54 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:02 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу
За добу рятувальники витягнули зі снігового полону 2 автомобіля та врятували 4 людини.
6 березня о 20:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на трасі Енергодар-Бердянськ поблизу с. Новогорівка в Токмацькому району, через складні погодні умови на слизькій дорозі застряг вантажний автомобіль «Mersedes». Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули вантажівку. На щастя, ніхто не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
7 березня о 00:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Історична, Заводського району м. Запоріжжя через складні погодні умови застряг автомобіль швидкої медичної допомоги. Бійці ДСНС витягли автомобіль, після чого водій зміг продовжити рух самостійно. Під час події ніхто не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.