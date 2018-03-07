Відкриті вакансії у фіскальній службі Запорізької області

Бажаєте розпочати кар’єру податківця – запрошуємо взяти участь у конкурсах на зайняття вакантних посад.
Зокрема, на сьогодні відкриті вакансії головних державних ревізорів-інспекторів ГУ ДФС у Запорізькій області у наступних підрозділах:
– юридичне управління;
– управління податків і зборів з юридичних осіб;
– управління податків і зборів з фізичних осіб;
– управління аудиту;
– управління погашення боргу;
– управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів та в інших.
Для участі у конкурсах, окрім бажання претендентів, необхідні відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам, а також знання податкового, митного, бюджетного та іншого законодавства.
Умови оплати праці – відповідно до Закону України “Про державну службу”.
Для отримання додаткової інформації можна звертатися до управління по роботі з персоналом ГУ ДФС у Запорізькій області за телефоном: (061) 219-05-62, адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166.