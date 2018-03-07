Запорізькі підприємства забезпечили 1,3 мільярда гривень митних платежів

Митні платежі до державного бюджету від підприємств, які обслуговуються в Запорізькій митниці ДФС, за два місяці поточного року склали 1 мільярд 322,4 мільйона гривень. Рівень надходжень до відповідного періоду минулого року перевищено на 257,3 мільйона або на 24,2 відсотка.
Лише у лютому було перераховано 531,6 мільйона, що на 40 відсотків більше, ніж торік. Додатково бюджет отримав 152,3 мільйона.
Найбільші суми з початку року забезпечили промислові підприємства регіону. Податки і збори, що сплачуються з імпорту товарів для використання у виробничих процесах, у січні-лютому становили понад 77 відсотків. Майже 23 відсотки від загальних надходжень надійшло від суб’єктів невиробничих галузей.
Більш ніж 42 відсотки митних платежів припадає на розмитнення поставок машин, устаткування та транспорту, 24 відсотки – паливно-енергетичних товарів, 12 відсотків – металів та виробів з них, 9 відсотків – продовольчої та сільськогосподарської продукції, 7 відсотків – мінеральних продуктів, 5 відсотків – продукції хімічної промисловості.
Запорізька митниця ДФС