«Культпрожектор» представляє: Америка справжніх людей

“Культпрожектор”, за час своєї діяльності в Запоріжжі, став орієнтиром і еталоном художнього смаку для багатьох шанувальників мистецтв. На цей раз “Культпрожектор” запрошує запоріжців подивитися нове американське кіно.
З 16 по 18 березня у Запоріжжі, за підтримки Посольства США в Україні відбудеться 8-й Фестиваль Американського кіно «Незалежність». У програмі заходу – добірка найкращих документальних стрічок від American Showcase на гострі теми: соціальна нерівність, подолання себе та історії успіху. На відкритті фестивалю буде присутня Анна Сумар – представниця культурного відділу Посольства Америки в України.
“Є цілий світ, крім блобастеров – каже Вікторія Верес, керівниця “Культпрожектору” – Блокбастери роблять для підлітків. Завдяки цьому кінофестівалю, ми можемо відкрити для себе світ справжніх живих людей. Коли я дивилася ці фільми, я відчувала, як багато спільного у нас у всіх, і якою цікавим і різноманітним може бути життя “.
Усі покази пройдуть за підтримкою НГО «Культпрожектор» у просторі Edison Space.
16 березня, о 18:00
Відкриє фестиваль документальна робота «Школа 911» про один рік із життя служби швидкої допомоги у штаті Коннектикут, якою повністю керують підлітки місцевої школи.
В іншому фільмі програми «Класовий поділ» діти з різних вулиць та різного походження сприймають зміни у одному місті та на скільки інакше вони відчувають на собі зростання нерівності, разючу відмінність між представниками різних класів тощо.
17 березня
17:00 – «Ті-Рекс: Її боротьба за золото»
Фільм показує життя 17-літньої боксерки Клареси Шилдз на шляху до мрії – стати першою жінкою, що здобуде золоту медаль з боксу на Олімпійських іграх.
19:00 – «Правдиве судження»
Історія про те, як троє екс-в’язнів створили власне детективне агентство у Далласі та почали боротися проти несправедливості.
18 березня
17:00 – В основі фільму з програми «Я штовхатиму тебе» лежить реальна
історія: як Джастін Скісук з другом Патріком Ґреєм протягом 34 днів підкорювали північну Іспанію та подолали 500 миль горами, пустелями, пагорбами і долинами. Єдине зауваження – при цьому в Джастіна, рідкісне неврологічне захворювання, яке не дозволяє йому повноцінно
рухатись.
19:00 – В окремій підбірці «AFS:Коротко» буде представлено кілька короткометражок, героями яких стали підліток, що самотужки вирушив у подорож тундрою, 90-річний скрипаль, що пережив Голокост, та інші вражаючі історії справжніх людей.
Підготувала Інга Естеркіна