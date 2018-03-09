У Запоріжжі поліцейські привітали жінок з 8 Березня

У Запоріжжі поліцейські привітали жінок з 8 Березня

З нагоди Міжнародного Дня жінок і миру працівники ГУНП в Запорізькій області провели святкові заходи.

Урочистості відбулись 7 березня у театрі імені В.Г. Магара. Зі святом весни та жіночності найкращу частину запорізького гарнізону поліції привітав начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.

«Не дивлячись на те, що ви виконуєте з честю та гідністю свої функціональні обов’язки на рівні з чоловіками, вам вдається берегти тепло та затишок у своїх сім’ях та виховувати дітей. Бажаю вам міцного здоров’я, миру, добра, тепла, добробуту, жіночого щастя та, щоб від цього щастя у вас був лише блиск в очах. Дякую за роботу, яку ви виконуєте!»

Також керівник поліції області вручив подяки жінкам-поліцейським та нагородив переможниць фотоконкурсу «Красуня поліції – 2018».

Після привітань відбувся святковий концерт, який подарувала усім жінкам поліцейська шоу-група «102».

Відділ комунікації поліції Запорізької області

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