У Запоріжжі поліцейські привітали жінок з 8 Березня

З нагоди Міжнародного Дня жінок і миру працівники ГУНП в Запорізькій області провели святкові заходи.
Урочистості відбулись 7 березня у театрі імені В.Г. Магара. Зі святом весни та жіночності найкращу частину запорізького гарнізону поліції привітав начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша.
«Не дивлячись на те, що ви виконуєте з честю та гідністю свої функціональні обов’язки на рівні з чоловіками, вам вдається берегти тепло та затишок у своїх сім’ях та виховувати дітей. Бажаю вам міцного здоров’я, миру, добра, тепла, добробуту, жіночого щастя та, щоб від цього щастя у вас був лише блиск в очах. Дякую за роботу, яку ви виконуєте!»
Також керівник поліції області вручив подяки жінкам-поліцейським та нагородив переможниць фотоконкурсу «Красуня поліції – 2018».
Після привітань відбувся святковий концерт, який подарувала усім жінкам поліцейська шоу-група «102».
Відділ комунікації поліції Запорізької області