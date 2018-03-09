У Запорізькій області на пожежі загинув власник оселі

8 березня о 15:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Зарічна с. Радионівка Якимівського райну, Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 8 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 63-річний власник будинку.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 16:10 вогнеборці локалізували пожежу, а о 16:40 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Запорізька область: на пожежі травмувався чоловік
8 березня о 22:36 до Служби порятунку «101» від чергового Оріхівського відділу національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Шевченка с. Мала Токмачка .
В кімнаті житлового будинку горіли домашні речі та меблі на загальній площі 0.25 кв.м.
Пожежу ліквідували сусіди підручними засобами.
Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.
Підрозділи ДСНС не залучались та не викликались.
За добу рятувальники надали допомогу 2 автомобілям екстреної медичної допомоги
08 березня о 21:14 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Тиха, с. Юріївка, Приморського району, автомобіль екстреної медичної допомоги застряг у багнюці та не може продовжити рух. Рятувальники виїхали на місце події та за допомогою тросу відбуксували автівку на розчищену ділянку дороги для подальшого самостійного руху.
09 березня о 02:00 ночі, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Партизанська смт. Чернігівка Чернігівського району, автомобіль екстреної медичної допомоги застряг у багнюці та не може продовжити рух. Рятувальники виїхали на місце події та за допомогою тросу відбуксували автівку на розчищену ділянку дороги для подальшого самостійного руху.
У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС провели демеркуризацію в приміщенні
8 березня о 16:20 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога по збору ртуті по вул. Новокузнецька. На місце події виїхали 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
По прибуттю, в ході обстеження місця події встановили, що в приміщенні, при використані пошкодили градусник та стався вилив ртуті.
Бійці ДСНС зібрали ртуті в окрему ємність з розчином марганцівки. Після чого проведено санітарну обробку приміщення миючими засобами.
Додаткова інформація:
Якщо в приміщенні розбито ртутний градусник:
– виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;
– відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;
– максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
– захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;
– негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті – забороняється;
– вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);
– зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;
– утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-200С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;
– вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.
Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику:
– зберігайте спокій, уникайте паніки;
– виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку – вони підлягають евакуації в першу чергу;
– захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;
– відчиніть настіж усі вікна;
– ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
– швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;
– вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку;
– негайно повідомте до служби порятунку «101» або до поліції за телефоном «102».
Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають її демеркуризацією.
Запорізька область: рятувальники надали допомогу населенню у забезпечені технічною водою
8 березня о 10:28 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у с. Нестерянка Оріхівського райну сталась нештатна подія. Як з’ясувалось, скважина, яка забезпечувала технічною водою агропромислове підприємство та одну із вулиць селища, через негоду, вийшла з ладу.
Прибувши на місце події, рятувальники організували підвоз води до водонапірної башти, та забезпечили безперебійне водопостачання для мешканців.
Як з’ясувалось, на птахофермі знаходиться близько 200 тис. курей-несушок.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Наразі, роботи по поновленню водопостачання тривають. Рятувальники продовжують підвоз технічної води.
Прогноз погоди на 09 березня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря від 3о морозу до 2о тепла, вдень 1-6о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 0-2о тепла, вдень 3-5о тепла.
Прогноз погоди на 09 – 10 березня 2018 року
по Запорізькій області
10.03.18 – Хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі від 2о морозу до 3о тепла, вдень 3-8о тепла.
11.03.18 – Хмарно, вночі опади, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 3о морозу до 2о тепла, вдень 4-9о тепла.