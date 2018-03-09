Вогнеборці Запорізького гарнізону отримали 5 нових пожежно-рятувальних автомобіля

технічного забезпечення підрозділів для оперативного реагування на НС та інші події.
Так, 7 березня, бійці ДСНС області отримали 5 одиниці сучасної пожежно-рятувальної техніки з базовим шасі автомобіля МАЗ від Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Автомобілі укомплектовані діелектричними комплектами, бензорізами, бензопилами, багатофункціональними інструментами для проникнення, бензиновими генераторами (автомними електростанцями) та іншим оснащенням. Місткість цистерни для води становить 4 тонни, а бак для піноутворювача – 400 л.
Дана техніка буде розподілена в підрозділи Запорізького гарнізону і дасть можливість більш оперативно реагувати на виникнення різних надзвичайних ситуацій та ліквідовувати їх наслідки.