Запорізькі поліцейські затримали крадія техніки

До шести років позбавлення волі загрожує раніше засудженому чоловіку, який вночі проник до приватного будинку в Мелітополі та викрав плазмовий телевізор.
5 березня близько півночі невідомий шляхом розбиття скла проник до приватного будинку на вулиці 9-го Січня в Мелітополі, викрав телевізор та втік.
Під час патрулювання на вулиці Чкалова в Мелітополі поліцейські групи реагування Мелітопольського відділу поліції затримали підозрюваного. Ним виявився 34-річний раніше засуджений за корисливі злочини мешканець Мелітополя. Викрадене вилучено.
Наразі правоохоронці перевіряють громадянина на причетність до інших аналогічних злочинів. Вирішується питання обрання для підозрюваного запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
З початку року запорізькими поліцейськими 692 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що співробітники групи реагування розшукали та затримали раніше неодноразово засудженого чоловіка, який в селищі міського типу Якимівка з місцевого кафе викрав майно.
Відділ комунікації поліції Запорізької області