За підтримки обласної ради в світ вийшла антологія «Письменники Запорізького краю» і ще 10 книжок знаних запорізьких поетів і прозаїків. Це перший масштабний проект для області в галузі книговидання протягом останніх десяти років. Для його реалізації з обласного бюджету було виділено 320 тисяч гривень. Загальний тираж виданих книг становить 2000 примірників. Вони будуть передані у фонди обласних і районних бібліотек. Голова обласної організації Національної Спілки письменників України Олександр Медко відзначив величезний внесок кожного, хто долучився до реалізації проекту і наголосив на ролі кожного з авторів книг. Це – Василь Федина («Я – син великого народу». Книга про творчість Василя Диденка та вибране з його поезій), Вікторія Сироватко («Віддам в хороші руки. Збірка віршів»), Микола Білокопитов («Смішно живемо». Проза), Костянтин Сушко («Terra Grata» (Земля бажана), Любов Геньба («На гостинах у долі»), Юрій Єршов-Холодний (Народе необачний»), Олег Гончаренко («Нова братина»), Ольга Стадніченко («У свічаді слова: література, письменник, час»), Полян-Пилип Юрик («Тільки Сталін на стіні») і, власне, Олександр Медко («ХОРА»).