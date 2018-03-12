Екологічна подія

Екологічна вечірка «ZAVODi CLIMATE» зібрала в «Edison Spaсe coworking» в Запоріжжі справжній аншлаг. Захід організувала група відомих запорізьких екоактивістів. Вони поділилися своїми напрацюваннями в сфері захисту навколишнього середовища і поліпшення міського простору: інформацією про стан атмосферного повітря, чистоту води, пропозиціями щодо розвитку велоінфраструктури, досвідом сортування сміття , створення зелених насаджень. Знаковім символом вечірки став відомий борець проти глобального потепління – голлівудський актор Леонардо Ді Капріо. Під час заходу учасники зустрічі могли залишити йому приватне відеозвернення, а також зробити «Селфі» з його картонній копією.