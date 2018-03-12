Юліана Козаченко: “З доходів запоріжців до бюджету надійшло понад 75 мільйонів військового збору”

За два місяці поточного року з доходів запорізьких платників податків сплачено понад 75 мільйонів гривень військового збору. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, рівень відрахувань до відповідного періоду минулого року збільшився майже на 19 мільйонів або на 33,5 відсотка. Лише у лютому держбюджет отримав 40,5 мільйона, що перевищує минулорічні надходження на 10,5 мільйона.
Керівник фіскальної служби регіону зазначила, що зростання надходжень відбулося завдяки підвищенню мінімальних зарплат та роботі органів ДФС з розширення кола платників, а також легалізації трудових доходів запоріжців.
Переважну частину платежу забезпечили суб’єкти господарювання та мешканці м. Запоріжжя – 40,2 мільйона або 53 відсотки від загальної суми, платники м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів перерахували майже 9 мільйонів, Мелітопольщини та Приазов’я – понад 7,2 мільйона, Пологівського, Більмацького, Розівського, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 7 мільйонів, Бердянського та Приморського районів – 5,2 мільйона.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка. Він сплачується з отриманих доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб відповідно до статті 168 Податкового кодексу України. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.
Головне управління ДФС у Запорізькій області