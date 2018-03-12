У Запоріжжі завершився міський проект «Перевтілення» для багатодітних мам і жінок з соціально незахищених категорій. Організатори проекту – управління по роботі з сім’єю та молоддю Запорізької міськради підготували для них ряд заходів, які допомогли жінкам відволіктися від повсякденних турбот і перетворитися духовно і зовнішньо. Перший етап – йоготерапія – був спрямований на психоемоційну розрядку. Другий етап – кулінарний майстер-клас від шеф-кухаря з Києва, допоміг пройшов в ПК «Металург». учасницям навчитися готувати смачні і корисні страви для всієї родини. Завершальний етап проекту – зовнішнє перевтілення. В одному з салонів краси запоріжанки скористалися послугами косметолога, майстрів манікюру, візажу та перукарського мистецтва. Також організатори підготували для учасниць урочистий концерт в обласному театрі юного глядача і вручили їм подарунки.