Переможці Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах “Провесiнь”

Талановиті мелітопольські гітаристи 12-річний Дмитро Гринько та 14-річний Богдан Бургазлиев – вихованці Дитячої школи мистецтв стали переможцями Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах “Провесiнь”. Творчий форум юних музикантів проходив в місті Кропивницький під патронатом Київської консерваторії ім. П. Чайковського. Як розповів наставник мелітопольських гітаристів, викладач ДШМ по класу гітари Олександр Черкес, в конкурсі брали участь близько 50 учнів шкіл естетичного виховання з Києва, Харкова, Одеси, Львова, Хмельницького, Херсона, Миколаєва, Сум, Вінниці, Черкас, Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя , Мелітополя. Юні музиканти з Мелітополя виконали сольні програми з творів сучасної та класичної музики. Журі у складі народних артистів України, професорів і викладачів Київської консерваторії ім. П. Чайковського, високо оцінило виконавську майстерність, артистизм і підготовку мелітопольських гітаристів, удостоївши їх звання лауреатів другого ступеня.