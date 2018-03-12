Розумне опалення у дитсадках

У шести дошкільних закладах Мелітополя, які раніше були утеплені за грантові кошти, з’явиться “розумне” опалення. У приміщеннях, де спостерігається перегрів, комп’ютер буде сам “прикручувати” засувки.Йдеться про дитячі садки №№ 9, 14, 38, 39, 48, 49, які протягом 2016-2017 років були утеплені за кошти Північної екологічної корпорації НЕФКО і Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ). Після того, як в енергоефективність цих блокових дошкільних закладів були вкладені колосальні кошти (замінені всі вікна і утеплені фасади), в групах став спостерігатися перегрів. Уникнути його допоможе “розумне” опалення. Йдеться про індивідуальні теплові пункти, в яких температурний режим в приміщенні буде відстежувати комп’ютер. На проектування ІТП дали добро члени бюджетної комісії. Кошти на ці роботи були перерозподілені з об’єктів, благоустрій яких намічено на друге півріччя.