“Супербабуня-2018”

У Бердянську вибрали “Супербабуню-2018”. За це звання в ЦКиД “Софіт” змагалися шість бердянських бабусь. На суд журі вони представили свої вітання-візитки,проявили свої таланти у конкурсах: кулінарному та талантів. Бердянські бабусі читали вірші, гуморески, танцювали і співали. А потім був коронний вихід на сцену в супроводі юних кавалерів. Всі конкурси перемежовувалися барвистими і запальними виступами дитячих творчих колективів.
“Супербабушка-2018” стала Оксана Мохорєва. Переможниця минулого року передала їй перехідний приз – суперфартук. А в якості головного призу Оксана Андріївна отримала мікрохвильову піч. Не залишилися без призів і нагород інші учасниці.