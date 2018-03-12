Запорізький телеканал TV5 причепурився до весняного сезону. Причому нововведення стосуються не тільки контенту, але і оформлення. З 2 березня канал мовить з новою ідентикою «Ще більше …»: Крім того, у каналу змінилися ся концепції і формати інформаційних програм – лауреат премії «Телетріумф» програма «Тиждень Підсумки» сфокусувався на аналітиці, а також збагатився гостьовим майданчиком з експертами.
Крім того, на TV5 заявили, що власне виробництво будуть робити з перспективою дистрибуції на інші канали, в тому числі, національні.