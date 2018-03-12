У м. Запоріжжя бійці ДСНС ліквідували пожежу у не експлуатованій господарчій будівлі

10 березня о 15:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Комунарському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у приміщенні не експлуатованого господарчого будинку горіло сміття на загальній площі 15 кв.м.
О 15:51 пожежу локалізували, а о 16:20 – повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу в металевому гаражі
11 березня о 01:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Тимурівська Шевченківського району горить автомобіль.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у гаражі горить легковий автомобіль «Волга», домашні речі та прибудова до нього на загальній площі 70 кв.м.
О 02:15 вогнеборці локалізували займання, а о 02:57 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
В приміщенні для обігріву була встановлена буржуйка.
Ймовірно, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у будинку
10 березня о 19:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Шевченко в м. Вільнянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 20 кв.м.
О 21:11 вогнеборці локалізували загорання, а о 21:22 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: добровільна пожежна команда ліквідувала пожежу в будинку
11 березня о 01:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Центральній в с. Осипенко Бердянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на загальній площі 54 кв.м.
Господаря під час пожежі в домі не було.
О 01:43 вогнеборці локалізували пожежу, а о 03:10 – повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від Добровільної пожежної команди залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Запорізька область: бійці ДСНС вивільнили автомобіль швидкої допомоги, який застряг на бездоріжжі
10 березня о 15:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Айвазовського в м. Бердянськ автомобіль швидкої медичної допомоги застряг на бездоріжжі та не може продовжити рух. Рятувальники виїхали на місце події та за допомогою тросу відбуксували автівку на безпечну ділянку дороги для подальшого самостійного руху та врятували 2 людей, які потребували допомоги. В результаті події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: бійці ДСНС вивільнили легковий автомобіль
10 березня о 10:57 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автошляху Запоріжжя-Донецьк в межах смт. Новомиколаївка на слизькій ділянці дороги погруз легковий автомобіль «ВАЗ».
Рятувальники прибувши на місце події за допомогою тросу витягнули автівку на безпечний відрізок дороги та врятували 1 людину. В результаті події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.