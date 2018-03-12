У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу у будинку

12 березня о 00:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Луговій в с. Борисівка Приморського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить одноповерховий житловий будинок на загальній площі 50 кв.м.
О 01:06 вогнеборці локалізували загорання, а о 02:45 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірною, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
м. Запоріжжя: рятувальники ліквідували пожежу в автомобілі
12 березня о 03:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Крива бухта в Олександрійському районі, сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля «Mazda 3» на загальній площі 1 кв.м.
О 03:45 вогнеборці локалізували займання, а о 03:49 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події, відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці врятували чоловіка
12 березня о 04:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у трьохповерховому житловому будинку по вулиці Добролюбова у Дніпровському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в підвальному приміщенні горіло сміття на загальній площі 3 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря чоловіка. Ним виявився 37-річний чоловік без постійного місця проживання. Врятований від госпіталізації відмовився.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 04:53 рятувальники локалізували загорання, а о 05:15 – повністю ліквідували займання.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.