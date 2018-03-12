Володимир Буряк оголосив про проведення конкурсу серед підприємців

У березні та квітні в Запоріжжі буде проводитися конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території. Про це міський голова Володимир Буряк повідомив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук».
«У Запоріжжі стартував міський конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території.
Підприємці – це люди, які вміють і можуть брати відповідальність на себе. Вони завжди йдуть на крок вперед. Сміливо пробують нове, не бояться експериментів. Я говорю про людей, які дійсно щось роблять, створюють, а не просто заробляють гроші, не знаючи слова «завтра».
Упевнений, бізнес, який піклується про своїх клієнтів – автоматично дбає і про рідне місто. Адже це логічно. Гарний вхід, вивіска, оформлення фасаду – це вигідні вкладення, в тому числі в майбутнє Запоріжжя.
Знайти кращих і віддати їм належне – завдання мінімум конкурсу. Стимулювати і включати підприємців у нашу спільну справу з благоустрою Запоріжжя – завдання максимум.
Закликаю всіх небайдужих приєднуватися до конкурсу.
Нехай ця весна буде наповнена позитивом і новими ідеями. Підсумки підіб`ємо наприкінці квітня.
Кращих з кращих відзначу особисто», – написав Володимир Буряк.
Відзначимо, ініціатором проведення конкурсу серед підприємців став міський голова Володимир Буряк. Міський голова підписав розпорядження від 21.02.2018 № 58р про проведення конкурсу, яким затверджено Положення про нього та склад конкурсної комісії. З умовами проведення конкурсу можна ознайомитися тут.
http://zp.gov.ua/uk/documents/item/27008
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2018066821799099&id=1830261627246287