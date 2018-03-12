Медалями «За особистий внесок у розвиток Запоріжжя» відзначені голова СВА Запоріжжя Віктор Головченко та його заступник Ігор Маринюк. На рахунку активу Спілки ветеранів Афганістану Запоріжжя – чимало добрих справ. Зокрема, хлопці своїми силами відремонтували кілька палат в госпітальному відділенні обласної клінічної лікарні, облаштували сквер на пустирі біля свого «афганського» дома, котрий, до слова, був зведений за активної участі та сприяння самих членів СВА. Щоб облаштувати сквер, їм довелося розібрати звалище, засипати котлован і висадити понад 400 дерев і кущів. Двір будинку також упорядковано – тут багато зелені, є майданчик для дітей. А його родзинка – альтанка, в якій на 9 травня накривають стіл для ветеранів війни з навколишніх будинків. Будинок взяв участь в конкурсі на кращий двір Запоріжжя і зайняв призове місце. На преміальні кошти хлопці зробили косметичний ремонт в під’їзді. Ініціатором всіх добрих справ є Віктор Головченко. Активну позицію займає і його заступник Ігор Маринюк, який є також і учасником АТО.